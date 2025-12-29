الامن العام : وقوع حادثي دهس في عمان اليوم

وقال الهزايمة لإذاعة الأمن العام، إنّ مواطنين تعرضا لحادثي دهس، الاول في ساعات مبكرة من الصباح في شارع الجيش بعد جسر المربط باتجاه المحطة.
ووصل رقباء السير والدفاع المدني وتم نقله للعلاج.
كذلك فقد تعرض مواطن آخر للدهس في منطقة شارع الملكة نور بعد الدوار الرابع.
