الإثنين 2025-12-29 09:09 ص

الامن العام : وقوع حادثي دهس في عمان اليوم

الإثنين، 29-12-2025 08:42 ص
الوكيل الإخباري-    كشف النقيب كفاح الهزايمة، من غرفة عمليات إدارة السير، عن وقوع حادثي دهس منفصلين صباح اليوم الإثنين في العاصمة.اضافة اعلان


وقال الهزايمة لإذاعة الأمن العام، إنّ مواطنين تعرضا لحادثي دهس، الاول في ساعات مبكرة من الصباح في شارع الجيش بعد جسر المربط باتجاه المحطة.

ووصل رقباء السير والدفاع المدني وتم نقله للعلاج.

كذلك فقد تعرض مواطن آخر للدهس في منطقة شارع الملكة نور  بعد الدوار الرابع.
 
 


