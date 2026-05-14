الامن العام يحذر من الحالة الجوية الجمعة

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة في حال تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية بسبب الرياح المحملة بالغبار، وذلك حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة الجمعة.

وأهابت بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية، للسائقين خاصة على الطرق الخارجية التي ستشهد غبارا كثيفا، مع ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون والجهاز التنفسي والربو والحساسية.