الامن العام يصدر بياناً حول روائح الكبريت في اربد

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنَّ غرفة عمليات دفاع مدني غرب إربد تلقت عدد من البلاغات في محافظة إربد حول وجود رائحة غريبة في عدد من مناطق المحافظة.



وأضاف، أن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني تحركت إلى الموقع وتبين أنَّ سبب الرائحة قيام بعض المزارعين بالتخلص من مخلفات زراعية وحرقها، ما أدى إلى انتشار الرائحة، وساعد على ذلك حركة الرياح.





وأكد الناطق الإعلامي أنَّ لا يوجد أي داع للقلق والخوف ا ذ أنه تم قياس نسبة الغازات والروائح المنبعثة في الجو باستخدام الأجهزة المخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث، وتبين أنها في حدودها الطبيعية ولا تؤثر على الأشخاص أو تشكل خطورة.

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