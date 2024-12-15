الامن العام يصدر بياناً حول روائح الكبريت في اربد

وأضاف، أن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني تحركت إلى الموقع وتبين أنَّ سبب الرائحة قيام بعض المزارعين بالتخلص من مخلفات زراعية وحرقها، ما أدى إلى انتشار الرائحة، وساعد على ذلك حركة الرياح.
وأكد الناطق الإعلامي أنَّ لا يوجد أي داع للقلق والخوف ا
وأكد أن فريق المواد الخطرة وطواقم الإطفاء تعاملت مع الحادثة بمهنية عالية وقامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لإخماد الحريق ووقف انتشار الأدخنة والغازات بالكامل.
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