الامن العام يطلق صفارة الانذار الثانية معلناً زوال فترة انذار الخطر

وقالت مديرية الأمن العام، "الأخوة المواطنون نعلن انتهاء فترات الإنذار، نرجو السلامة للجميع، وندعو لاتباع التعليمات أولا بأول".
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