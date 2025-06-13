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الامن العام يطلق صفارة الانذار الثانية معلناً زوال فترة انذار الخطر

صفارات الاتذار
صفارات الانذار
 
الجمعة، 13-06-2025 11:25 م

الوكيل الإخباري- دوت صافرات الإنذار، إيذانا بانتهاء فترات الإنذار، بعد إطلاق مسبقا لتنبيه المواطنين من دخول صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية.

وقالت مديرية الأمن العام،  "الأخوة المواطنون نعلن انتهاء فترات الإنذار، نرجو السلامة للجميع، وندعو لاتباع التعليمات أولا بأول".

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وكانت قد افادت وكالة الأنباء الإيرانية عن بدء الرد الإيراني الساحق بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل.

 
gnews

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