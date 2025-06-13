الامن العام يطلق صفارة الانذار الثانية معلناً زوال فترة انذار الخطر

الوكيل الإخباري- دوت صافرات الإنذار، إيذانا بانتهاء فترات الإنذار، بعد إطلاق مسبقا لتنبيه المواطنين من دخول صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية.



وقالت مديرية الأمن العام، "الأخوة المواطنون نعلن انتهاء فترات الإنذار، نرجو السلامة للجميع، وندعو لاتباع التعليمات أولا بأول".

اضافة اعلان