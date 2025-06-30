الامن العام يكشف تطورات بشأن حادثة تسمم "الكحول الميثيلي "

06:10 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ التحقيقات في حوادث الوفيات والإصابات الناتجة عن التسمم بمادة الكحول الميثيلي ( الميثانول ) أثبتت تورط المصنع بالقضية وتم ضبط القائمين والعاملين بالمصنع، من بينهم الموظف المختص بتركيب الخلطات والذي قام بطلب تلك المادة من أحد الأشخاص و زوّده بها وتم استخدامها بتصنيع المشروبات الكحولية . اضافة اعلان





وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الشخص الذي قام بتزويد المصنع بكميات من تلك المادة أكّد قيامه بشرائها من أحد المستودعات والذي جرت مداهمته والتحفظ على المواد كافّة بداخله.





وبيّن الناطق الإعلامي ارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن التسمّم بمادة الكحول الميثيلي إلى 9 وفيات والإصابات إلى 27 إصابة في محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء وإصاباتهم بين المتوسطة والسيئة .



وأشار الناطق الإعلامي إلى أنّ الفرق الأمنيّة وبمرافقة مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء تواصل جمع المواد الكحولية المنتجة من المصنع من الأسواق، حيث تم جمع كميات كبيرة منها



وسيتم إحالة القضية للقضاء حال استكمال التحقيقات فيها .