الامن العام يكشف تفاصيل حريق محلات ومركبات بالوحدات

وبين الناطق الإعلامي أنَّ طواقم الإطفاء أخمدت الحريق ومنعت من امتداده للأماكن والمحلات المجاورة، في حين اقتصرت الخسائر على حريق المحلات ومركبتين بداخلها، ولم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح، هذا وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحريق.
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