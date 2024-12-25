 
الأربعاء 2024-12-25 06:29 م
 

الامن العام يكشف تفاصيل حريق 4 مخازن للمفروشات بعمان اليوم

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأربعاء، 25-12-2024 05:09 م
الوكيل الإخباري-   أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان،  حريقا أتى على أربعة مخازن للمفروشات بمنطقة المصدار  في محافظة العاصمة. اضافة اعلان


 واستجابت طواقم الإطفاء تساندها مديرية الشرطة، للبلاغ حول الحريق الذي بلغت مساحته 240م²  في الطابق الأول من مجمع بطابقين، وتمت السيطرة عليه ومنع انتشاره ، وتم اخماده دون وقوع إصابات بالأرواح.

وبوشر التحقيق للوقوف على اسباب الحريق .
 
gnews

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