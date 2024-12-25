الامن العام يكشف تفاصيل حريق 4 مخازن للمفروشات بعمان اليوم

واستجابت طواقم الإطفاء تساندها مديرية الشرطة، للبلاغ حول الحريق الذي بلغت مساحته 240م² في الطابق الأول من مجمع بطابقين، وتمت السيطرة عليه ومنع انتشاره ، وتم اخماده دون وقوع إصابات بالأرواح.
وبوشر التحقيق للوقوف على اسباب الحريق .
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