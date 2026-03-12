الخميس 2026-03-12 02:38 ص

الامن العام يكشف حقيقة الصوت الغريب بالزرقاء

الخميس، 12-03-2026 01:51 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أكد الأمن العام أنه ورد بلاغ حول سماع صوت غريب في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، وعلى الفور تحركت الجهات المختصة إلى الموقع وقامت بتمشيط المنطقة.

وأوضحت التحقيقات أن الصوت ناجم عن شظية تسببت بأضرار محدودة في أحد خطوط المياه، دون تسجيل أي أضرار أخرى.


وشددت السلطات على أن كل ما يتم تداوله عن أضرار إضافية غير صحيح ويعد معلومات مغلوطة.

 
 


