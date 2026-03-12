الامن العام يكشف حقيقة الصوت الغريب بالزرقاء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد الأمن العام أنه ورد بلاغ حول سماع صوت غريب في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، وعلى الفور تحركت الجهات المختصة إلى الموقع وقامت بتمشيط المنطقة.

وأوضحت التحقيقات أن الصوت ناجم عن شظية تسببت بأضرار محدودة في أحد خطوط المياه، دون تسجيل أي أضرار أخرى.