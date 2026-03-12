الامن العام يكشف حقيقة الصوت الغريب بالزرقاء

وأوضحت التحقيقات أن الصوت ناجم عن شظية تسببت بأضرار محدودة في أحد خطوط المياه، دون تسجيل أي أضرار أخرى.
وشددت السلطات على أن كل ما يتم تداوله عن أضرار إضافية غير صحيح ويعد معلومات مغلوطة.
