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الامن العام يكشف سبب التواجد الأمني في شفا بدران

الامن العام
الامن العام
الأحد، 29-12-2024 04:24 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اكد مصدر أمني  اليوم الاحد إن سبب التواجد الامني في منطقة شفا بدران يعود إلى ان قرار حكم سيصدر اليوم بجريمة قتل وقعت في المنطقة سابقاً.

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وقال المصدر إن جريمة قديمة وقعت في المنطقة، يصدر بها اليوم حكما قضائيا، وهو ما استدعى تواجدا أمنيا في المنطقة احترازيا.

 
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