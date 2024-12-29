الامن العام يكشف سبب التواجد الأمني في شفا بدران

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مصدر أمني اليوم الاحد إن سبب التواجد الامني في منطقة شفا بدران يعود إلى ان قرار حكم سيصدر اليوم بجريمة قتل وقعت في المنطقة سابقاً.

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