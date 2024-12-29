الامن العام يكشف سبب التواجد الأمني في شفا بدران

وقال المصدر إن جريمة قديمة وقعت في المنطقة، يصدر بها اليوم حكما قضائيا، وهو ما استدعى تواجدا أمنيا في المنطقة احترازيا.
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