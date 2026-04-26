الامن العام يكشف سبب جريمة قتل الأطفال الثلاثة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكّد مصدر أمني أنّ ما يتم تداوله بشأن ارتباط جريمة مقتل ثلاثة أطفال على يد والدهم بتعاطي أو إدمان المخدرات عارٍ عن الصحة، مشيراً إلى أنّ التحقيقات لم تُثبت أن الجاني كان تحت تأثير أي مواد مخدرة أثناء ارتكاب الجريمة.

وأوضح المصدر أنّ الخلافات العائلية تُعدّ السبب الرئيسي وراء وقوع الحادثة، داعياً إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.