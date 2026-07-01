الامن العام يكشف مستجدات البحث عن الطفلين المفقودين

وأوضح المصدر لموقع الوكيل الاخباري أن التحقيقات أظهرت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتغيب فيها الطفل عن منزل ذويه، إذ سبق أن وقعت حالات مشابهة أكثر من مرة.
وفي السياق ذاته، بين المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية تمكنت من العثور على طفل عين الباشا المفقود ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق الأصول.
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