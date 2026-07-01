الامن العام يكشف مستجدات البحث عن الطفلين المفقودين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد مصدر أمني استمرار عمليات البحث عن طفل يبلغ من العمر 11 عامًا من محافظة الزرقاء، والمتغيب عن منزل ذويه منذ يوم الاثنين، مشيرًا إلى أنه تم التعميم عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة للعثور عليه.

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وأوضح المصدر لموقع الوكيل الاخباري أن التحقيقات أظهرت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتغيب فيها الطفل عن منزل ذويه، إذ سبق أن وقعت حالات مشابهة أكثر من مرة.