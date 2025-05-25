الامن العام يكشف ملابسات مقتل شخص بحريق مخيطة بإربد

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيق من قبل فريق خاص من البحث الجنائي وشرطة إربد تبين وجود شبهة جنائية وأن الحريق نشب بفعل فاعل حيث جرى الاشتباه بأحد الأشخاص بإضرام النار.
وتابع الناطق الإعلامي أنّه جرى إلقاء القبض على المشتبه به واعترف بالتحقيق معه بإضرام النار في المحل التجاري لوجود خلاف مع أحد العاملين داخله وما زال التحقيق جارياً.
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