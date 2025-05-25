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الامن العام يكشف ملابسات مقتل شخص بحريق مخيطة بإربد

الأمن العام
مديرية الامن العام
 
الأحد، 25-05-2025 12:44 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد أمس لمديرية شرطة محافظة اربد والدفاع المدني هناك بوجود حريق بأحد المحال التجارية ( مخيطه) حيث تحركت المجموعات للمكان على الفور وعملوا على إطفاء الحريق ليتم العثور على جثة لأحد الأشخاص داخل المخيطة وفتح تحقيق في الحريق.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيق من قبل فريق خاص من البحث الجنائي وشرطة إربد تبين وجود شبهة جنائية وأن الحريق نشب بفعل فاعل حيث جرى الاشتباه بأحد الأشخاص بإضرام النار.

وتابع الناطق الإعلامي أنّه جرى إلقاء القبض على المشتبه به واعترف بالتحقيق معه بإضرام النار في المحل التجاري لوجود خلاف مع أحد العاملين داخله وما زال التحقيق جارياً.
 
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