الامن العام يلقي القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار ومحكوم بالسجن 20 عاماً

وتبيّن أن المطلوب بحقه أربعة طلبات بقضايا جنائية، إضافة إلى حكم قضائي بالسجن لمدة (20) عاماً إثر إدانته في قضية شروع تام بالقتل.
وجرى ضبطه وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتسليمه إلى مصادر طلباته.
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