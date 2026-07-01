الأربعاء 2026-07-01 02:53 م

الامن العام يلقي القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار ومحكوم بالسجن 20 عاماً

الامن العام
الامن العام
 
الأربعاء، 01-07-2026 01:26 م
الوكيل الإخباري-  ألقى العاملون في إدارة التنفيذ القضائي، وبالتعاون مع مديرية شرطة جرش، القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار، بعد تنفيذ كمين أمني محكم.اضافة اعلان


وتبيّن أن المطلوب بحقه أربعة طلبات بقضايا جنائية، إضافة إلى حكم قضائي بالسجن لمدة (20) عاماً إثر إدانته في قضية شروع تام بالقتل.

وجرى ضبطه وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتسليمه إلى مصادر طلباته.
 
 


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