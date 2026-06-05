الامن العام ينفي وفاة 5 أشخاص من عائلة داخل مزرعة في اربد

11:14 م

الوكيل الإخباري- نفى الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ما يجري تداوله من اشاعات حول وفاة خمس أشخاص من عائلة واحدة داخل مزرعة في محافظة اربد مهيباً بالجميع عدم المساهمه بنشر الاشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. اضافة اعلان







