الامن العام ينقذ عائلة و إنعاش 3 أشقاء فقدوا العلامات الحيوية

09:12 م

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الوكيل الإخباري- تمكنت كوادر مديرية دفاع مدني شرق إربد من إنقاذ عائلة في عملية انقاذ واطفاء حرجة نظراً لصعوبة الموقف وتعرض افرادها لخطر الاختناق. اضافة اعلان





وتمكنت الكوادر المدربة والمتخصصة من اجراء عملية CPR ناجحة ل3 اشقاء من العائلة بعد ان فقدوا العلامات الحيوية للحظات قبل وصول أطقم الإسعاف.



وبين رئيس مركز دفاع مدني المدينة الصناعية المقدم طلال الطاهات في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه وفور تلقي بلاغ ظهر يوم أمس الاثنين حول تعرض أحد المنازل في منطقة بيت رأس /محافظة اربد للحريق، تحركت جميع كوادر الإطفاء والإنقاذ والإسعاف للموقع.



وأشار إلى أنه وحال الوصول للموقع تبين أن الحريق كان في الطابق الرابع ومتشعب داخل غرف المنزل الذي ضم عائلة بجميع افرادها والذين فروا الى نوافذ المنزل مع تصاعد الأدخنة بشكل كثيف.



وأوضح أن فرق الإطفاء بالتعاون مع فرق الإنقاذ تمكنوا من دخول المنزل وإخلاء العائلة باستخدام (كتات) مقاومة للحريق وتزويدهم بالأوكسجين.



وأشار إلى أن أفراد الأسرة وهم تسعة أشخاص (6) منهم كانوا في حالة متوسطة، بينما عانى 3 أشقاء من فقدان وعي وتوقف بعمل القلب والجهاز التنفسي وتتراوح أعمارهم ما بين شهر ونصف وحتى أربع سنوات، قدمت لهم الفرق اسعافات أولية وعملية إنعاش قلبي رئوي داخل سيارة الإسعاف.