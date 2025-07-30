الامن العام : 4 إصابات بحادث تصادم بين مركبتين على طريق الأزرق-الزرقاء

وأشار إلى التعامل مع عدد من المخالفات الخطرة؛ فقد تم ضبط مخالفتين من الدرجة الأولى على طريق الأزرق-الزرقاء، إحداهما لسرعة تتراوح بين 100-181 كم/ساعة، والأخرى لسرعة تتراوح بين 110-194 كم/ساعة. كما تم ضبط سرعة 110-162 كم/ساعة على الطريق الصحراوي.
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