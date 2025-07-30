الأربعاء 2025-07-30 11:43 ص
 

الامن العام : 4 إصابات بحادث تصادم بين مركبتين على طريق الأزرق-الزرقاء

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:03 ص
الوكيل الإخباري-   قال النقيب عامر الصمادي من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الأزرق-الزرقاء، نتج عنه 4 إصابات متوسطة وحسنة، وحادث بين مركبتين على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابة متوسطة، وتدهور شاحنة على طريق بغداد الدولي، قرب منطقة الرويشد، نتج عنه إصابة متوسطة.اضافة اعلان


وأشار إلى التعامل مع عدد من المخالفات الخطرة؛ فقد تم ضبط مخالفتين من الدرجة الأولى على طريق الأزرق-الزرقاء، إحداهما لسرعة تتراوح بين 100-181 كم/ساعة، والأخرى لسرعة تتراوح بين 110-194 كم/ساعة. كما تم ضبط سرعة 110-162 كم/ساعة على الطريق الصحراوي.
 
 
gnews

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