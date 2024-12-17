الامن العام : 4 اصابات بحادث السير على طريق المطار

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع عصر اليوم حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار مما ادى الى اصابة 4 اشخاص حيث حضرت الاجهزة الامنية على الفور وتم تقديم الاسعافات الاولية للمصابين واسعافهم للمستشفى ووصفت حالة المصابين جميعهم بالمتوسطة .

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