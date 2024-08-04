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الامن العام : 4 اصابات بحادث تدهور وانقلاب مركبة

الدفاع المدني
الدفاع المدني




 

الأحد، 04-08-2024 10:55 ص
 الوكيل الاخباري - قال النقيب عامر الصمادي من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، انه قد  وقع  حادث تدهور وانقلاب مركبة على طريق اربد باتجاه الشونة الشمالية نتج عنه 4 اصابات متوسطة تم اسعافهم بواسطة كوادر الدفاع المدني الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

ودعا السائقين الى ضرورة التقيد بقواعد وأنظمة السير تجنبا للحوادث وحفاظا على سلامتهم ومستخدمي الطريق .
gnews

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