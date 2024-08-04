الامن العام : 4 اصابات بحادث تدهور وانقلاب مركبة

ودعا السائقين الى ضرورة التقيد بقواعد وأنظمة السير تجنبا للحوادث وحفاظا على سلامتهم ومستخدمي الطريق .
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