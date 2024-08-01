الامن العام : 4 اصابات بحوادث سير

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الوكيل الاخباري - قال النقيب أنس الخالدي من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة على طريق الازرق، نتج عنه اصابتين متوسطتين، تم اسعافهم إلى مركز صحي الأزرق.



وأضاف خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت حادث آخر لتصادم مركبتين على طريق وادي عربة، نتج عنه اصابتين إحداهما بالغة والاخرى متوسطة، تم اسعافهم بإتجاه مستشفى غور الصافي.



وأوضح الخالدي أن سبب الحادثين المذكورين هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ.