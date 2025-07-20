الامن العام : 5 اصابات بحادث سير في عمان

الوكيل الإخباري-
أكّد مندوب إدارة السير أن كوادر الإدارة بدأت منذ ساعات الصباح الباكر بالانتشار على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في العاصمة والمحافظات، استعدادًا لاستقبال الحركة المرورية المتوقعة التي تشهدها الشوارع تزامناً مع بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
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واستعرضت الملازم دعاء الهباهبة أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال الساعات الماضية، حيث تم التعامل ضمن اختصاص جنوب عمان "جاوا" شارع الـ 40 مع حادث تصادم بين مركبتين، ونتج عن الحادث 5 إصابات وأضرار مادية بالمركبات، وعُلِّل سبب الحادث بمخالفة قواعد وأولويات المرور من قبل سائق إحدى المركبات. وضمن اختصاص شرق عمان، تم التعامل مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات ونتج عنه إصابتان وأضرار مادية بالمركبات.