الامن العام : 5 اصابات بحادث سير في عمان

الوكيل الإخباري- أكّد مندوب إدارة السير أن كوادر الإدارة بدأت منذ ساعات الصباح الباكر بالانتشار على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في العاصمة والمحافظات، استعدادًا لاستقبال الحركة المرورية المتوقعة التي تشهدها الشوارع تزامناً مع بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

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