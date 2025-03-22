الامن العام : 7 اصابات إثر تصادم حافلتين

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اصيب 7 اشخاص إثر تصادم حافلتين في طريق ياجوز، اليوم السبت، وفق مصدر أمني. اضافة اعلان





وقال المصدر إنه تم اسعاف الإصابات إلى مستشفيي الأمير حمزة والأمير فيصل.



وأضاف، أن حالة المصابين العامة متوسطة.