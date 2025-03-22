الامن العام : 7 اصابات إثر تصادم حافلتين

وقال المصدر إنه تم اسعاف الإصابات إلى مستشفيي الأمير حمزة والأمير فيصل.
وأضاف، أن حالة المصابين العامة متوسطة.
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