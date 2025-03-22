السبت 2025-03-22 05:03 م
 

الامن العام : 7 اصابات إثر تصادم حافلتين

سيارة إسعاف "الدفاع المدني"
الدفاع المدني
 
السبت، 22-03-2025 03:39 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   اصيب 7 اشخاص إثر تصادم حافلتين في طريق ياجوز، اليوم السبت، وفق مصدر أمني.اضافة اعلان


وقال المصدر  إنه تم اسعاف الإصابات إلى مستشفيي الأمير حمزة والأمير فيصل.

وأضاف، أن حالة المصابين العامة متوسطة.
 
 
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