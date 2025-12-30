الثلاثاء 2025-12-30 10:11 ص

الامن العام : 9 إصابات بحادث سير بين 7 مركبات

الثلاثاء، 30-12-2025 08:21 ص
الوكيل الإخباري-    أصيب 9 أشخاص بحادث تصادم 7 مركبات على طريق العمري باتجاه الحدود.اضافة اعلان


وقال النقيب زياد الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية، لإذاعة الأمن العام إن الحادث شهد إغلاق المسربين الأيمن والأيسر، حيث تم إسعاف الإصابات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وتواجدت الدوريات ومجموعات البادية في المكان لفتح الطريق وتم إجراء اللازم.
 
 


