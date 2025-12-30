الامن العام : 9 إصابات بحادث سير بين 7 مركبات

وقال النقيب زياد الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية، لإذاعة الأمن العام إن الحادث شهد إغلاق المسربين الأيمن والأيسر، حيث تم إسعاف الإصابات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
وتواجدت الدوريات ومجموعات البادية في المكان لفتح الطريق وتم إجراء اللازم.
