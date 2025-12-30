الامن العام : 9 إصابات بحادث سير بين 7 مركبات

08:21 ص

الوكيل الإخباري- أصيب 9 أشخاص بحادث تصادم 7 مركبات على طريق العمري باتجاه الحدود. اضافة اعلان





وقال النقيب زياد الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية، لإذاعة الأمن العام إن الحادث شهد إغلاق المسربين الأيمن والأيسر، حيث تم إسعاف الإصابات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



وتواجدت الدوريات ومجموعات البادية في المكان لفتح الطريق وتم إجراء اللازم.







