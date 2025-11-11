الامن العام : 9 إصابات بحوادث سير

الوكيل الإخباري- أكدت إدارتا السير والدوريات الخارجية أن حركة المرور صباح يوم الثلاثاء تشهد نشاطا كثيفا، بالتزامن مع ذروة الدوام الصباحي، خاصة على مداخل العاصمة ومحاور الطرق الرئيسية.

من جانبه، استعرض الملازم أول أنس الخالدي من إدارة الدوريات الخارجية أبرز الحوادث على الطرق الخارجية، والتي أسفرت عن 9 إصابات:



شارع المية باتجاه الزرقاء: وقع حادث تصادم نتج عنه 8 إصابات وصفت بالمتوسطة، تم إسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وجميعهم بحالة حسنة، غادروا، وقد تسبب الحادث بإعاقة جزئية للطريق.