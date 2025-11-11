الثلاثاء 2025-11-11 10:01 ص
 

الامن العام : 9 إصابات بحوادث سير

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الثلاثاء، 11-11-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت إدارتا السير والدوريات الخارجية أن حركة المرور صباح يوم الثلاثاء تشهد نشاطا كثيفا، بالتزامن مع ذروة الدوام الصباحي، خاصة على مداخل العاصمة ومحاور الطرق الرئيسية.

اضافة اعلان

 

من جانبه، استعرض الملازم أول أنس الخالدي من إدارة الدوريات الخارجية أبرز الحوادث على الطرق الخارجية، والتي أسفرت عن 9 إصابات:


شارع المية باتجاه الزرقاء: وقع حادث تصادم نتج عنه 8 إصابات وصفت بالمتوسطة، تم إسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وجميعهم بحالة حسنة، غادروا، وقد تسبب الحادث بإعاقة جزئية للطريق.


منطقة الحسينية الطريق الصحراوي: سجل حادث تصادم آخر نتجت عنه إصابة واحدة متوسطة وإعاقة للمسرب الأيمن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الشاب محمد سعيد المناصير

خاص بالوكيل الشاب محمد سعيد المناصير في ذمة الله اثر حادث سير مؤسف - فيديو

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : 9 إصابات بحوادث سير

غزة تفقد مواقعها الأثرية بسبب الحرب

فلسطين غزة تفقد مواقعها الأثرية بسبب الحرب

توجيهات ملكية بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر

أخبار محلية توجيهات ملكية بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر

شيري الأردن تعلن اختيار نجم المنتخب الوطني علي علوان سفيرًا رسميًا لعلامتها التجارية

أخبار الشركات شيري الأردن تعلن اختيار نجم المنتخب الوطني علي علوان سفيرًا رسميًا لعلامتها التجارية

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل بأحداث نيبال

عربي ودولي الأمم المتحدة تحذّر من أن شتاء قاسيا في انتظار اللاجئين

ملصقات الحملة الانتخابية في وسط بغداد

عربي ودولي العراقيون ينتخبون برلمانا جديدا تترقّبه طهران وواشنطن

مذنب نادر قادم من الفضاء بين النجوم من صحراء المملكة

أخبار محلية فريق أردني ينجح في رصد مذنب نادر قادم من الفضاء بين النجوم من صحراء المملكة



 
 





الأكثر مشاهدة