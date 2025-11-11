الامن العام : 9 إصابات بحوادث سير

شارع المية باتجاه الزرقاء: وقع حادث تصادم نتج عنه 8 إصابات وصفت بالمتوسطة، تم إسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وجميعهم بحالة حسنة، غادروا، وقد تسبب الحادث بإعاقة جزئية للطريق.
منطقة الحسينية الطريق الصحراوي: سجل حادث تصادم آخر نتجت عنه إصابة واحدة متوسطة وإعاقة للمسرب الأيمن.
