الامن : تدهور مركبة واستقرارها خارج حرم الشارع العام

وأضاف أنه تم التعامل خلال الـــ24 ساعة الماضية مع حادث تدهور مركبة واستقرارها خارج حرم الشارع العام على الطريق الخلفي ما بعد محطة الكيلو 7 باتجاه العقبة، دون وقوع إصابات وتم اجراء اللازم وإعادة حركة السير الى طبيعتها في الموقع، كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق العدسية باتجاه ناعور وتحديدا ما بعد سوق العدسية باتجاه عمان، دون وقوع إصابات ، نتج عنه إعاقة على المسرب الايسر من الطريق وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق عن الشارع العام .
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