الامن : غرامة ٢٠٠ دينار وحجز المركبة ٣٠ يوماً لمرتكب هذه المخالفة

الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير المركزية إن عقوبة مخالفة بند قيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية .. هو الغرامة المالية (٢٠٠) دينار، وحجز المركبة مدة (٣٠) يوماً .. ذلك انها من المخالفات المرورية التي تُشكل خطراً على السلامة الشخصية والعامة ، واستهتاراً واضحاً بقانون السير وتعليمات القيادة الآمنة.

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