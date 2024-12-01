 
الأحد 2024-12-01 04:14 م
 

الامن : غرامة ٢٠٠ دينار وحجز المركبة ٣٠ يوماً لمرتكب هذه المخالفة

شرطي سير
شرطي سير
الأحد، 01-12-2024 02:44 م

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة السير المركزية إن عقوبة مخالفة بند قيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية .. هو الغرامة المالية (٢٠٠) دينار، وحجز المركبة مدة (٣٠) يوماً .. ذلك انها من المخالفات المرورية التي تُشكل خطراً على السلامة الشخصية والعامة ، واستهتاراً واضحاً بقانون السير وتعليمات القيادة الآمنة. 

اضافة اعلان


واضافت المديرية : "نحو مزيد من التعاون والمسؤولية المشتركة .. #لا_تتردد بارسال اي مشاهدات لممارسات مرورية خطيرة على رقم شكاوي ادارة السير عبر تطبيق الواتس اب (٠٧٧٠٩٩٩٠٣٠) وسيتم التعامل معها بسرية تامة" . 

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا اليومية في محور كورسك بلغت 255 جنديا

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 5 مساء عن مناطق غدا - اسماء

الرئيس السوري بشار الأسد

عربي ودولي الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة

ا

أسواق ومال الجزائر تحيي مشروعا استراتيجيا حيويا

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،الشيخ محمد حسين

فلسطين مفتي القدس يدين قرار الاحتلال الاستيلاء على مكبرات المساجد

جنود الاحتلال يستهدفون الشباب في مدن الضفة - أرشيفية

فلسطين شهيدان برصاص الاحتلال في قرية صير جنوب شرق جنين

تعبيرية

منوعات إدمان لدى البعض .. لماذا تحصد مقاطع تنظيف السجاد ملايين المشاهدات ؟

H

عربي ودولي الدفاع الروسية: تحرير بلدتين جديدتين في دونيتسك



 




الأكثر مشاهدة