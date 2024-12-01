الامن : غرامة ٢٠٠ دينار وحجز المركبة ٣٠ يوماً لمرتكب هذه المخالفة

واضافت المديرية : "نحو مزيد من التعاون والمسؤولية المشتركة .. #لا_تتردد بارسال اي مشاهدات لممارسات مرورية خطيرة على رقم شكاوي ادارة السير عبر تطبيق الواتس اب (٠٧٧٠٩٩٩٠٣٠) وسيتم التعامل معها بسرية تامة" .
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