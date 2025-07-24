الامن: لا إغلاقات على الطريق الصحراوي

03:49 م

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الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الأمن العام، أن لا إغلاقات على الطريق الصحراوي اليوم الخميس، بسبب الغبار. اضافة اعلان





وقالت المديرية، إن الطريق الصحراوي يشهد رياحاً مثيرة للغبار، إلا أن مدى الرؤية واضح بلا إغلاقات.



وفي ذات الوقت دعت السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.