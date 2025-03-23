الامن يحذر المواطنين من رابط احتيالي حول مخالفات السير

الوكيل الإخباري- حذّر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المواطنين من رابط احتيالي يرد على هواتف المواطنين ومروّس باسم الشرطة الأردنية ويدعوهم للدخول للحصول على سجّل للمخالفات تجنّباً لتفاقمها. اضافة اعلان





مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات حيال الرابط وحجبه وفق الأطر التقنية فيما تتابع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مصدر الرّابط وملاحقته.



وداعياً إياهم لعدم التفاعل معهم والدخول على الرابط أو على أية روابط مجهولة تردهم تجنباً لتعرّضهم للاحتيال أو سرقة بياناتهم وأموالهم.