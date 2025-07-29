الامن يفتتح مصنع لوحات أرقام المركبات

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الوكيل الإخباري- افتتح مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، مصنع لوحات أرقام المركبات داخل مشاغل الأمن العام/ الموقر . اضافة اعلان





وأكّد اللواء المعايطة أن افتتاح هذا المشروع الحيوي يأتي في إطار رؤية إستراتيجية شاملة، تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي للوحات المعدنية، وفق أعلى المواصفات الفنيّة والأمنيّة العالمية، وبما يعزز من القدرات التصنيعية الوطنية.



واشار إلى أنّ إنشاء المصنع جاء وفق دراسات ومتطلبات إدارة ترخيص السواقين والمركبات وفق أعلى معايير الجودة وتوفير الوقت وإجراءات الاستيراد الخارجي .



وأضاف مدير الأمن العام أن هذا التوجّه يعكس التزام المديرية المتواصل بتطوير بنيتها التحتية، وتحسين كفاءة التشغيل والإنتاج، مؤكداً أن الاعتماد على التصنيع المحلي لا يسهم فقط في تقليل التكاليف وتوفير الوقت والجهد، بل يعزز أيضاً من جودة المنتج النهائي والاستثمار في الكفاءات الهندسية والفنيّة في إدارة الصيانة.



وخلال الافتتاح، جال اللواء المعايطة داخل المصنع، واطّلع على سير العمليات التشغيلية، وخطوط الإنتاج، وآليات العمل، مشيداً بجهود العاملين وكفاءة التجهيزات المستخدمة في مراحل التصنيع.