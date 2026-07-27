الامن يكشف تفاصيل العثور على أجزاء من حطام مسيرة بالكرك

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه عُثر صباح اليوم على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بمحافظة الكرك، وذلك بعد عملية اعتراضها من قبل القوات المسلحة. اضافة اعلان





وبين في تصريح صحفي إنه لم تقع أية إصابات بشرية نتيجة الحادثة التي تعاملت معها الجهات المختصة وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.





