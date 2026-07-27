الإثنين 2026-07-27 01:47 م

الامن يكشف تفاصيل العثور على أجزاء من حطام مسيرة بالكرك

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الإثنين، 27-07-2026 01:26 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه عُثر صباح اليوم على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بمحافظة الكرك، وذلك بعد عملية اعتراضها من قبل القوات المسلحة. اضافة اعلان


وبين في تصريح صحفي إنه لم تقع أية إصابات بشرية نتيجة الحادثة التي تعاملت معها الجهات المختصة وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

er

منوعات الصين.. قطة تتفادى هجمات كوبرا في مواجهة نادرة - فيديو

فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة

سصي

فن ومشاهير الموت يفجع نجم "ضيعة ضايعة".. ورسالة مؤثرة تهز المتابعين - صورة

الصفدي يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

ثق

المرأة والجمال أبرز صيحات أحذية العروس لعام 2026 من أشهر الماركات

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن يكشف تفاصيل العثور على أجزاء من حطام مسيرة بالكرك

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تعلن استهداف سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف الأوكراني

تنويه هام لأولياء امور طلبة المدارس

أخبار محلية مركز تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول



 
 






الأكثر مشاهدة

 