الامن يكشف تفاصيل العثور على أجزاء من حطام مسيرة بالكرك

وبين في تصريح صحفي إنه لم تقع أية إصابات بشرية نتيجة الحادثة التي تعاملت معها الجهات المختصة وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.
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