الامن ينعى الشرطي حبيب الرحمن الخالدي

الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة المفرق العقيد هيثم العابد في تشييع جثمان الشرطي "حبيب الرحمن" طارق علي الخالدي، إلى مقبرة حي الكرامة في محافظة المفرق.

اضافة اعلان



ونقل العقيد العابد، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.