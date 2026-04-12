الامن ينعى الشرطي حبيب الرحمن الخالدي

الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الشرطي "حبيب الرحمن" طارق الخالدي
 
الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة المفرق العقيد هيثم العابد في تشييع جثمان الشرطي "حبيب الرحمن" طارق علي الخالدي، إلى مقبرة حي الكرامة في محافظة المفرق.

ونقل العقيد العابد، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


كما وشارك بتشييع الجثمان نائب مدير شرطة البادية الشمالية العقيد إبراهيم الحجايا،  وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.

 
 


فل

فقا

ن

