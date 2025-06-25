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الانتهاء من أعمال تزويد التيار الكهربائي لمستشفى الأميرة بسمة الجديد

الانتهاء من أعمال تزويد التيار الكهربائي لمستشفى الأميرة بسمة الجديد
الانتهاء من أعمال تزويد التيار الكهربائي لمستشفى الأميرة بسمة الجديد
 
الأربعاء، 25-06-2025 09:00 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء محافظة إربد، الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بتزويد التيار الكهربائي لمستشفى الأميرة بسمة الجديد، بقدرة 13,5 ميجا فولت أمبير.

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وبينت الشركة انه تم تأمين التيار الكهربائي بمصدرين للتغذية من شبكة الجهد المتوسط؛ وذلك لتعزيز الاعتمادية والاستمرارية بخدمة التزويد بالتيار الكهربائي.


و أشاد مدير شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي، خلال جولة قام بها اليوم الأربعاء، بالجهود التي بذلتها كوادر الشركة الهندسية والفنية لتزويد المستشفى بالتيار الكهربائي وفقا لأعلى المواصفات والمعايير المعتمدة.

 
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