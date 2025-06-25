الانتهاء من أعمال تزويد التيار الكهربائي لمستشفى الأميرة بسمة الجديد

وبينت الشركة انه تم تأمين التيار الكهربائي بمصدرين للتغذية من شبكة الجهد المتوسط؛ وذلك لتعزيز الاعتمادية والاستمرارية بخدمة التزويد بالتيار الكهربائي.
و أشاد مدير شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي، خلال جولة قام بها اليوم الأربعاء، بالجهود التي بذلتها كوادر الشركة الهندسية والفنية لتزويد المستشفى بالتيار الكهربائي وفقا لأعلى المواصفات والمعايير المعتمدة.
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