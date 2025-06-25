الانتهاء من أعمال تزويد التيار الكهربائي لمستشفى الأميرة بسمة الجديد

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء محافظة إربد، الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بتزويد التيار الكهربائي لمستشفى الأميرة بسمة الجديد، بقدرة 13,5 ميجا فولت أمبير.

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وبينت الشركة انه تم تأمين التيار الكهربائي بمصدرين للتغذية من شبكة الجهد المتوسط؛ وذلك لتعزيز الاعتمادية والاستمرارية بخدمة التزويد بالتيار الكهربائي.