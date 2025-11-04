الثلاثاء 2025-11-04 07:08 م
 

الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ"متنزه ملكا" في إربد


أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-11-2025 06:31 م

الوكيل الإخباري- أنهت بلدية خالد بن الوليد في لواء بني كنانة، اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية والتجهيزية في متنزه "ملكا"، والذي تم إغلاقه منذ 10 أعوام، ليصبح جاهزا للافتتاح قريبا.

وقالت رئيسة لجنة البلدية المهندسة راوية الغرايبة، إن متنزه يشكل إضافة نوعية للمنطقة، حيث يقع على مساحة تبلغ 10 دونمات، ويتميز بأنه طبيعي ويتمتع بأجواء ساحرة وسط غابات حرجية كثيفة.


وأوضحت أن البلدية عملت على تجهيز متنزه ليقدم خدمات متكاملة لراحة الزوار، والتي اشتملت على تركيب مقاعد وطاولات إسمنتية، وتوفير أماكن ومقاعد مخصصة لجلوس المتنزهين، وتجهيز أماكن خاصة للشواء وتناول الطعام، إضافة إلى تزويد متنزه بألعاب خاصة للأطفال مع إنشاء مرافق صحية مناسبة، ورسم طرق مخصصة لرياضة المشي، وتنظيم فعاليات وأنشطة رياضية منوعة وسط الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة في المنطقة.

 
 








