الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ"متنزه ملكا" في إربد

الوكيل الإخباري- أنهت بلدية خالد بن الوليد في لواء بني كنانة، اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية والتجهيزية في متنزه "ملكا"، والذي تم إغلاقه منذ 10 أعوام، ليصبح جاهزا للافتتاح قريبا.

وقالت رئيسة لجنة البلدية المهندسة راوية الغرايبة، إن متنزه يشكل إضافة نوعية للمنطقة، حيث يقع على مساحة تبلغ 10 دونمات، ويتميز بأنه طبيعي ويتمتع بأجواء ساحرة وسط غابات حرجية كثيفة.