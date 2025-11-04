الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ"متنزه ملكا" في إربد

وقالت رئيسة لجنة البلدية المهندسة راوية الغرايبة، إن متنزه يشكل إضافة نوعية للمنطقة، حيث يقع على مساحة تبلغ 10 دونمات، ويتميز بأنه طبيعي ويتمتع بأجواء ساحرة وسط غابات حرجية كثيفة.
وأوضحت أن البلدية عملت على تجهيز متنزه ليقدم خدمات متكاملة لراحة الزوار، والتي اشتملت على تركيب مقاعد وطاولات إسمنتية، وتوفير أماكن ومقاعد مخصصة لجلوس المتنزهين، وتجهيز أماكن خاصة للشواء وتناول الطعام، إضافة إلى تزويد متنزه بألعاب خاصة للأطفال مع إنشاء مرافق صحية مناسبة، ورسم طرق مخصصة لرياضة المشي، وتنظيم فعاليات وأنشطة رياضية منوعة وسط الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل السعدون
-
الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا
-
وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات
-
انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو
-
وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطني
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً
-
الأردن وبريطانيا تؤكدان تكاتف الجهود لوقف التصعيد في غزة وتحقيق حل سياسي
-
حملة في مأدبا لإزالة اليافطات المخالفة وتحسين المظهر العام