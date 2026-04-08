الأربعاء 2026-04-08 11:00 م

الانتهاء من المشاريع الأولية لمدينة عمرة في 2030

مشاريع استراتيجية ضخمة ترسم ملامح المرحلة الأولى لمدينة عمره
مدينة عمرة
 
الأربعاء، 08-04-2026 05:39 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، مصعب مهيدات، الأربعاء، إن العمل في مدينة عمرة انطلق فعليًا من خلال تنفيذ أعمال تمهيد الأرض، بما يضمن إقامة المشاريع وفق تخطيط سليم ومدروس، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسات هيدرولوجية متخصصة لفهم طبيعة المياه ومساراتها في المنطقة.

وأضاف مهيدات  أن العمل جارٍ حاليًا على فتح الشوارع المؤدّية إلى موقع المدينة، إلى جانب تهيئة الأراضي وتسهيلها تمهيدًا لبدء تنفيذ المشاريع.


وأوضح أن المشاريع ذات الأولوية من المقرّر أن تنطلق مع بداية الربع الثالث من العام الحالي، لافتًا إلى أنه سيتم إنجاز ثلاثة مشاريع بحلول نهاية عام 2027، فيما سيُستكمل مشروع آخر مع نهاية عام 2028.


وفيما يتعلق باستاد كرة القدم، أكّد مهيدات أن العمل فيه سيستمر حتى اكتماله نهاية 2029.


وأشار إلى أن عملية التخطيط ستأخذ الوقت الكافي لضمان خروج مدينة عمرة كنموذج رائد للمدن الذكية في الشرق الأوسط.

 
 


