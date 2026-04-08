الانتهاء من المشاريع الأولية لمدينة عمرة في 2030

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، مصعب مهيدات، الأربعاء، إن العمل في مدينة عمرة انطلق فعليًا من خلال تنفيذ أعمال تمهيد الأرض، بما يضمن إقامة المشاريع وفق تخطيط سليم ومدروس، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسات هيدرولوجية متخصصة لفهم طبيعة المياه ومساراتها في المنطقة.

وأضاف مهيدات أن العمل جارٍ حاليًا على فتح الشوارع المؤدّية إلى موقع المدينة، إلى جانب تهيئة الأراضي وتسهيلها تمهيدًا لبدء تنفيذ المشاريع.



وأوضح أن المشاريع ذات الأولوية من المقرّر أن تنطلق مع بداية الربع الثالث من العام الحالي، لافتًا إلى أنه سيتم إنجاز ثلاثة مشاريع بحلول نهاية عام 2027، فيما سيُستكمل مشروع آخر مع نهاية عام 2028.



وفيما يتعلق باستاد كرة القدم، أكّد مهيدات أن العمل فيه سيستمر حتى اكتماله نهاية 2029.