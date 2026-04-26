الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

الوكيل الإخباري- يشهد مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة تنفيذ مشروع تطوير منطقة أمان نهايات المدرج (RESA)، وذلك ضمن جهود متواصلة لتحديث البنية التحتية ومواءمتها مع أحدث المعايير الدولية في قطاع الطيران المدني.

ويهدف المشروع إلى رفع مستويات السلامة التشغيلية وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الإقلاع والهبوط، بما ينسجم مع متطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ، التي تعدّ المرجعية العالمية في تنظيم قطاع الطيران.