الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

الأحد، 26-04-2026 04:33 م

الوكيل الإخباري-   يشهد مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة تنفيذ مشروع تطوير منطقة أمان نهايات المدرج (RESA)، وذلك ضمن جهود متواصلة لتحديث البنية التحتية ومواءمتها مع أحدث المعايير الدولية في قطاع الطيران المدني.

ويهدف المشروع إلى رفع مستويات السلامة التشغيلية وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الإقلاع والهبوط، بما ينسجم مع متطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ، التي تعدّ المرجعية العالمية في تنظيم قطاع الطيران.


ويأتي تنفيذ المشروع بدعم مباشر من شركة تطوير العقبة، المالكة لأصول المطار، في إطار دورها في تمكين المشاريع الاستراتيجية التي تعزز جاهزية المطار لاستيعاب نمو الحركة الجوية، وتدعم مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية إقليمية.

 
 


