الانتهاء من تعبيد الطريق الرئيسي في دير علا

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الأشغال العامة والاسكان تنفيذ أعمال العطاء الخاص بتعبيد الطريق الرئيسي في لواء دير علا، والممتد من مركز البحوث الزراعية التابع للجامعة الأردنية باتجاه الوادي الأبيض، بطول 3.7 كيلومتر.

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