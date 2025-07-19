الانتهاء من تعبيد الطريق الرئيسي في دير علا

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن المشروع، الذي تم تمويله من موازنة مجلس محافظة البلقاء (اللامركزية) بقيمة قاربت ربع مليون دينار، شمل أعمال كشط لسطح الطريق القائم، ومعالجة الشقوق والهبوطات من خلال أعمال الحقن، تلتها تنفيذ خلطة إسفلتية بسماكة 5 سم.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة السياحة تؤكد أهمية تطوير المواقع الأثرية في جرش
-
بني مصطفى تتفقد مركز الظليل للرعاية والتأهيل
-
الديوان الملكي يعزي الخماش وجبران
-
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: ممتنون للشراكة مع الأردن لوقف النار في السويداء
-
بلدية رحاب تستبدل 7 آلاف وحدة إنارة في مناطقها
-
مدير الأمن العام يكرّم ألوية متقاعدين
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح توسعة حضانة تجمع الظليل في الزرقاء
-
الصفدي يبحث مع المبعوث الأمريكي لسوريا تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء