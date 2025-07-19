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الانتهاء من تعبيد الطريق الرئيسي في دير علا

الطريق الرئيسي في دير علا
الطريق الرئيسي في دير علا
 
السبت، 19-07-2025 04:53 م

الوكيل الإخباري-    أنهت وزارة الأشغال العامة والاسكان تنفيذ أعمال العطاء الخاص بتعبيد الطريق الرئيسي في لواء دير علا، والممتد من مركز البحوث الزراعية التابع للجامعة الأردنية باتجاه الوادي الأبيض، بطول 3.7 كيلومتر.

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وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن المشروع، الذي تم تمويله من موازنة مجلس محافظة البلقاء (اللامركزية) بقيمة قاربت ربع مليون دينار، شمل أعمال كشط لسطح الطريق القائم، ومعالجة الشقوق والهبوطات من خلال أعمال الحقن، تلتها تنفيذ خلطة إسفلتية بسماكة 5 سم.

 
 
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