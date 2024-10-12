 
السبت 2024-10-12 04:20 م
 

الانتهاء من صيانة 26 مركزا صحيا في المفرق

مديرية صحة المفرق
مديرية صحة المفرق
السبت، 12-10-2024 03:59 م

الوكيل الإخباري-   - أنهت مديرية صحة محافظة المفرق صيانة 26 مركزا صحيا في المحافظة، شملت إعادة تأهيل المباني ورفدها بالأثاث والأجهزة الطبية المناسبة، بهدف توفير أجواء مناسبة للكوادر الصحية لتمكينها من تقديم خدمات طبية وصحية مثلى للمواطنين.

اضافة اعلان


وقال مدير صحة المحافظة بالوكالة الدكتور محمد الخالدي، لـ(بترا)، اليوم السبت، إن مشروع الصيانة ممول بمنحة إسبانية بأكثر من مليوني دينار، لافتا إلى أن عمليات الصيانة جاءت حسب الأولوية والحاجة.


وأشار إلى أنه تم استئجار مبان للمراكز التي خضعت للصيانة لضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، موضحا أن هناك 7 مراكز قيد الصيانة وإعادة التأهيل.

c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية صحة المفرق

أخبار محلية الانتهاء من صيانة 26 مركزا صحيا في المفرق

تعبيرية

أخبار محلية فريق أبحاث أردني يفك شيفرة ثاني أشهر مسألة مفتوحة بالرياضيات .. تفاصيل

تعبيرية

منوعات لغز محيّر.. لصوص يسرقون هواتف بطريقة غير متوقعة في أمريكا

تعبيرية

أخبار محلية تكريم أوائل الثانوية العامة في لواء الوسطية

حسام حبيب ، تامر عاشور

فن ومشاهير شاهد.. رد فعل تامر عاشور على خلافه مع حسام حبيب

مريم الخشت

فن ومشاهير التعليق الأول من مريم الخشت على زفافها

مبنى البرلمان البريطاني في لندن

عربي ودولي صحيفة الغارديان تكشف أساليب الدبلوماسية البريطانية تفاديا للغضب الصيني

الجندي الأمريكي المتورط مع داعش

عربي ودولي السجن 14عاماً لجندي أمريكي تورط مع "داعش"



 


الأكثر مشاهدة