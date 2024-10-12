الانتهاء من صيانة 26 مركزا صحيا في المفرق

وقال مدير صحة المحافظة بالوكالة الدكتور محمد الخالدي، لـ(بترا)، اليوم السبت، إن مشروع الصيانة ممول بمنحة إسبانية بأكثر من مليوني دينار، لافتا إلى أن عمليات الصيانة جاءت حسب الأولوية والحاجة.
وأشار إلى أنه تم استئجار مبان للمراكز التي خضعت للصيانة لضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، موضحا أن هناك 7 مراكز قيد الصيانة وإعادة التأهيل.
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