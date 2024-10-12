الانتهاء من صيانة 26 مركزا صحيا في المفرق

الوكيل الإخباري- - أنهت مديرية صحة محافظة المفرق صيانة 26 مركزا صحيا في المحافظة، شملت إعادة تأهيل المباني ورفدها بالأثاث والأجهزة الطبية المناسبة، بهدف توفير أجواء مناسبة للكوادر الصحية لتمكينها من تقديم خدمات طبية وصحية مثلى للمواطنين.

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وقال مدير صحة المحافظة بالوكالة الدكتور محمد الخالدي، لـ(بترا)، اليوم السبت، إن مشروع الصيانة ممول بمنحة إسبانية بأكثر من مليوني دينار، لافتا إلى أن عمليات الصيانة جاءت حسب الأولوية والحاجة.