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الانتهاء من مشروع "أرضي" التدريبي بمجال القطاع الزراعي في الطفيلة

الطفيلة
الطفيلة
الخميس، 02-01-2025 04:06 م

الوكيل الإخباري-    أنهى معهد التدريب المهني في الطفيلة، حزمة فعاليات تدريبية ضمن مشروع "أرضي"، والمنفذ ضمن برنامج القدرة على الصمود في الزراعة، وتطوير سلسلة القيمة والابتكار الذي أطلق بالتعاون بين وزارة الزراعة ومؤسسة التدريب المهني، بهدف تأهيل الباحثين عن العمل في القطاع الزراعي وتحسين مهاراتهم من خلال أنشطة تدريبية متخصصة.

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وجرى تخريج المشاركين في البرنامج في تخصصي الزراعة المحمية، ومركب الشبكات، بالتعاون مع وزارة الزراعة وعددهم 25 مشاركا ومشاركة .

 
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