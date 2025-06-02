الاوقاف تنشر أسماء المصليات والخطباء لصلاة العيد - اسماء

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام عند الساعة السادسة والنصف صباحاً في المصليات العامة بالإضافة الى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

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كما تعلن أن مصلى العيد الرئيسي في المملكة سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان، بوابة رقم (3).

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