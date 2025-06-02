الإثنين 2025-06-02 08:25 م
 

الاوقاف تنشر أسماء المصليات والخطباء لصلاة العيد - اسماء

جانب من صلاة الاستسقاء
ارشيفية
 
الإثنين، 02-06-2025 06:24 م

الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام عند الساعة السادسة والنصف صباحاً في المصليات العامة بالإضافة الى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

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كما تعلن أن مصلى العيد الرئيسي في المملكة سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان، بوابة رقم (3).

 

وتالياء الاسماء عبر الرابط التالي :

 

 أسماء المصليات والخطباء لصلاة العيد

 

 

 
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