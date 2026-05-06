البترا تتجه لإنشاء منطقة للصناعات الخفيفة ضمن خطة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار

الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير، عن التوجه لإنشاء منطقة للصناعات الخفيفة في منطقة الطيبة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، بعيدا عن الاعتماد على القطاع السياحي كمصدر رئيسي للدخل.

وبين السواعير أن هذا التوجه يأتي ضمن حزمة من السياسات الهادفة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية والإنتاجية الخفيفة من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.



وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وفي ظل محدودية الاستثمارات في القطاعات غير السياحية، مؤكدا أهمية تنويع القاعدة الاستثمارية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي وحمايته من التقلبات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والعالمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاع السياحي.



وأوضح أن التوجه نحو تنويع مصادر الدخل يشمل إلى جانب الصناعات الخفيفة قطاعات أخرى أبرزها: الزراعة المستدامة من خلال حاضنة الأعمال الزراعية ومشتل أصيلة والصناعات اليدوية والحرفية لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات عبر دعم المبادرات الريادية.



وفي محور استقطاب الاستثمارات، أشار إلى أن السلطة تعمل على إنشاء منطقة للصناعات الخفيفة في الإقليم، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج.



وبشأن القطاع السياحي، أكد السواعير استمرار دعم العاملين فيه رغم انخفاض نسب الإشغال من خلال برامج التدريب وإعادة التأهيل وإطلاق مبادرات تنموية مثل الاقتصاد الأزرق والسياحة المستدامة، إلى جانب تعزيز السياحة الداخلية عبر برنامج "أردننا جنة" وتطوير المنتج السياحي ليشمل الجوانب البيئية والثقافية وتجسيد حياة البدو كتراث عالمي في التجمعات الستة.



وأشار إلى تنفيذ عدة برامج تدريبية في مركز التدريب الحرفي في شقيلة، وتمكين المجتمعات المحلية عبر مشاريع فردية وريادية في مجالات متنوعة.