البترا تحتفي بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة بمسيرات وتزيين الشوارع بالأعلام الأردنية

الوكيل الإخباري- اكتست شوارع مدينة البترا والأماكن العامة فيها بالأعلام الأردنية والصور الملكية، فيما عمت مظاهر الفرح والاعتزاز الوطني مختلف أحياء المدينة، احتفاءً بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية.

وزينت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام واللافتات الوطنية، في مشهد عكس حالة الفخر التي يعيشها الأردنيون بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تستحضر مسيرة البناء والإنجاز التي شهدها الأردن منذ الاستقلال.



وشهدت البترا صباح اليوم الاثنين، مسيرة وطنية نظمتها جمعية الخيول، بمشاركة واسعة من أبناء المجتمع المحلي، حيث جابت المسيرة عدداً من شوارع المدينة وسط أجواء وطنية، رفعت خلالها الأعلام الأردنية.



كما رفع مواطنون الأعلام الأردنية على المنازل والمحال التجارية، تعبيراً عن احتفالهم بعيد الاستقلال وتجسيداً لروح الانتماء والولاء للوطن، فيما شهدت الأسواق والأحياء حركة لافتة تزامناً مع المناسبة.



وقال المواطن معتز المساعدة، إن "عيد الاستقلال يشكل محطة وطنية مهمة يستذكر فيها الأردنيون ما تحقق من إنجازات وتطورات في مختلف المجالات"، مؤكداً أن هذه المناسبة تعزز قيم الوحدة والانتماء بين أبناء الوطن.



بدوره، قال طارق السلامين، إن مظاهر الاحتفال التي تشهدها البترا، تعكس حجم المحبة التي يحملها الأردنيون لوطنهم وقيادتهم، مشيراً إلى أن رفع الأعلام في الشوارع وعلى المنازل يجسد روح الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.