البترا تحتفي بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة بمسيرات وتزيين الشوارع بالأعلام الأردنية

وزينت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام واللافتات الوطنية، في مشهد عكس حالة الفخر التي يعيشها الأردنيون بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تستحضر مسيرة البناء والإنجاز التي شهدها الأردن منذ الاستقلال.
وشهدت البترا صباح اليوم الاثنين، مسيرة وطنية نظمتها جمعية الخيول، بمشاركة واسعة من أبناء المجتمع المحلي، حيث جابت المسيرة عدداً من شوارع المدينة وسط أجواء وطنية، رفعت خلالها الأعلام الأردنية.
كما رفع مواطنون الأعلام الأردنية على المنازل والمحال التجارية، تعبيراً عن احتفالهم بعيد الاستقلال وتجسيداً لروح الانتماء والولاء للوطن، فيما شهدت الأسواق والأحياء حركة لافتة تزامناً مع المناسبة.
وقال المواطن معتز المساعدة، إن "عيد الاستقلال يشكل محطة وطنية مهمة يستذكر فيها الأردنيون ما تحقق من إنجازات وتطورات في مختلف المجالات"، مؤكداً أن هذه المناسبة تعزز قيم الوحدة والانتماء بين أبناء الوطن.
بدوره، قال طارق السلامين، إن مظاهر الاحتفال التي تشهدها البترا، تعكس حجم المحبة التي يحملها الأردنيون لوطنهم وقيادتهم، مشيراً إلى أن رفع الأعلام في الشوارع وعلى المنازل يجسد روح الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.
من جهته، أكد عون النوافلة، أن احتفالات الاستقلال تمثل فرصة للتعبير عن الاعتزاز بالأردن وما حققه من تقدم واستقرار، لافتاً إلى أن أبناء البترا يحرصون في كل عام على المشاركة بالفعاليات الوطنية التي تعبر عن محبتهم للوطن وقيادته الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تحتفل بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة
-
طلب متزايد على الدينار لدى شركات الصرافة المحلية
-
إجراءات رقابية وبيئية مكثفة في الطفيلة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك
-
العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن
-
العيسوي: الاستقلال محطةٌ عز وكرامة.. والأردن بقيادة الملك دولة مواقف ثابتة ومبادئ راسخة
-
465 منشأة تعمل بنظام "حكيم" وسط توقعات بزيادة العدد مع نهاية العام
-
المعايطة: التحديث السياسي هو خيار الدولة الأردنية
-
من أول ذهبية عربية إلى كأس العالم.. رحلة إنجاز أردنية ملهمة في عيد الاستقلال الـ 80