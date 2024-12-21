البترا تخسر قرابة 75 % من زوارها الأجانب وسلطتها تؤكد عدم التهاون بمنع المخالفات

واستعرض رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا، فارس البريزات، أبرز المحاور والبرامج التي تعمل عليها السلطة لضمان استمرار سيادة القانون في المحمية الأثرية بالبترا، والنهوض بالواقع التنموي والخدماتي في المنطقة، وتعزيز جهود المحافظة على الموقع الأثري ومكانته العالمية على خارطة السياحة العالمية.
وأكد البريزات أن السلطة لن تتهاون في تطبيق القانون ومنع المخالفات في الموقع الأثري، وتغليظ العقوبات على المخالفين، لضمان الحفاظ على سلامة الموقع الأثري واستمراريته كوجهة سياحية عالمية.
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