البترا تخسر قرابة 75 % من زوارها الأجانب وسلطتها تؤكد عدم التهاون بمنع المخالفات

الوكيل الإخباري- نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، السبت، لقاء لأعيان ونواب محافظة معان والبادية الجنوبية وأعضاء من مجلس المحافظة لاطلاعهم على خطط وبرامج سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وأبرز التحديات التي تواجه السلطة.

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واستعرض رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا، فارس البريزات، أبرز المحاور والبرامج التي تعمل عليها السلطة لضمان استمرار سيادة القانون في المحمية الأثرية بالبترا، والنهوض بالواقع التنموي والخدماتي في المنطقة، وتعزيز جهود المحافظة على الموقع الأثري ومكانته العالمية على خارطة السياحة العالمية.