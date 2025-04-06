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البترا تستقبل أكثر من 11 ألف زائر في عيد الفطر

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أرشيفية
 
الأحد، 06-04-2025 07:53 ص

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة البترا الأثرية حركة سياحية نشطة خلال أيام عيد الفطر، إذ استقبلت 11,648 زائرا من مختلف الجنسيات.

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ووفقا للإحصائيات الصادرة عن سلطة إقليم البترا فقد بلغ عدد الزوار الأجانب للأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر 5,266 زائرا، فيما وصل عدد الزوار العرب إلى 483 زائرا، بينما بلغ عدد الأردنيين 4,223 زائرا، إضافةً إلى 1,676 زائرا من الأجانب المقيمين في الأردن، ليصل المجموع إلى 11648 زائر من كافة الجنسيات، وتعدّ هذه الأرقام هي العليا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خصوصاً للزوار الأجانب.


وأكد مفوض إدارة شؤون المحمية الأثرية والسياحة في سلطة إقليم البترا يزن محادين، أن هذه الأرقام تعكس تحسنًا ملحوظًا في الحركة السياحية، خصوصاً السياحة الأجنبية.


وقال المحادين إن البترا تشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار، وهو دليل على المكانة الفريدة التي تحتلها البترا على خارطة السياحة العالمية، كما أن عودة الطيران منخفض التكاليف وتسهيل إجراءات السفر ساهما بشكل مباشر في ارتفاع أعداد السياح.


وأضاف أن السلطة تعمل على تنويع المنتجات السياحية في المنطقة بهدف تعزيز استدامة السياحة وزيادة مدة إقامة الزائر، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات وتجربة سياحية مميزة، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات مع المدن السياحية العالمية بهدف رفع مستوى التسويق للمدينة الوردية.

 
gnews

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