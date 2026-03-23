البترا تستقبل 2295 زائرا خلال أول ثلاثة أيام من عطلة العيد

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بلغ عدد زوار يوم الجمعة 595 زائرا، توزعوا بين 115 أجنبيا، و 9 زوار عرب، و146 أردنيا، و325 مقيما.
وفي يوم السبت، ارتفع عدد الزوار ليصل إلى 861 زائرا، منهم 176 أجنبيا، و55 عربيا، و427 أردنيا، و7 زوار ضمن برنامج "أردننا جنة"، إضافة إلى 203 مقيمين.
أما يوم الأحد، فقد بلغ عدد الزوار 839 زائرا، توزعوا بين 431 أجنبيا، و28 عربيا، و253 أردنيا، و127 مقيما.
وتشير هذه الأرقام إلى تحسن الحركة السياحية في المدينة الوردية خلال عطلة العيد، خصوصا مع ارتفاع عدد الزوار الأجانب يوم الأحد، ما يعكس استمرار تعافي القطاع السياحي وعودة الاهتمام بالمواقع الأثرية في الأردن.
