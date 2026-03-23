البترا تستقبل 2295 زائرا خلال أول ثلاثة أيام من عطلة العيد

الوكيل الإخباري- سجلت محمية البترا الأثرية حركة سياحية جيدة خلال الأيام الثلاثة الأولى من عطلة عيد الفطر، حيث بلغ مجموع عدد الزوار 2295 زائرا من مختلف الجنسيات.

اضافة اعلان



وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بلغ عدد زوار يوم الجمعة 595 زائرا، توزعوا بين 115 أجنبيا، و 9 زوار عرب، و146 أردنيا، و325 مقيما.



وفي يوم السبت، ارتفع عدد الزوار ليصل إلى 861 زائرا، منهم 176 أجنبيا، و55 عربيا، و427 أردنيا، و7 زوار ضمن برنامج "أردننا جنة"، إضافة إلى 203 مقيمين.