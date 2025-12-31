البترا تسجل أعلى عدد زوار يومي منذ 2023

وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بلغ إجمالي عدد زوار الموقع الأثري اليوم 3986 زائرا منهم 3723 أجنبيا و 139 عربيا و 45 من المقيمين و 79 أردنيا.
