البترا تسجل أعلى عدد زوار يومي منذ 2023

الوكيل الإخباري- سجلت مدينة البترا الأثرية ارتفاعا ملحوظا في أعداد الزوار، محققة أعلى رقم يومي منذ 2023، في مؤشر واضح على تعافي الحركة السياحية وعودة الثقة بالقطاع السياحي في مدينة البترا.

اضافة اعلان