الأربعاء 2025-12-31 12:20 م

البترا تسجل أعلى عدد زوار يومي منذ 2023

الأربعاء، 31-12-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت مدينة البترا الأثرية ارتفاعا ملحوظا في أعداد الزوار، محققة أعلى رقم يومي منذ 2023، في مؤشر واضح على تعافي الحركة السياحية وعودة الثقة بالقطاع السياحي في مدينة البترا.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بلغ إجمالي عدد زوار الموقع الأثري اليوم 3986 زائرا منهم 3723 أجنبيا و 139 عربيا و 45 من المقيمين و 79 أردنيا.

 
 


