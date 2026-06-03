البترا تعزز حضورها العالمي عبر قمة السياحة في بكين

12:28 م

الوكيل الإخباري- شاركت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في أعمال قمة اتحاد مدن السياحة العالمية لعام 2026، التي انطلقت في العاصمة الصينية بكين، بمشاركة قادة مدن ووجهات سياحية ومنظمات دولية متخصصة بقطاع السياحة من مختلف أنحاء العالم. اضافة اعلان





وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة المهندس عدنان السواعير أهمية المشاركة في تعزيز مكانة البترا على الخارطة السياحية العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين في قطاع السياحة.



وقال إن القمة تشكل فرصة للاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في القطاع، وبناء شراكات استراتيجية مع مدن ومنظمات سياحية رائدة، بما يسهم في تطوير التجربة السياحية في البترا وتعزيز استدامة القطاع السياحي فيها.



وأضاف إن عضوية السلطة في اتحاد مدن السياحة العالمية تمثل منصة مهمة لتعزيز الحضور الدولي للبترا كوجهة سياحية وتراثية عالمية، وتتيح فرصاً لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الابتكار السياحي وإدارة الوجهات والحفاظ على التراث الثقافي.



وأشار إلى أن انضمام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى الاتحاد خلال القمة، كثاني مدينة أردنية في عضويته، يشكل إضافة نوعية تدعم جهود التسويق المشترك للمثلث الذهبي على المستوى العالمي.



ويضم اتحاد مدن السياحة العالمية 263 مدينة و136 مؤسسة سياحية من مختلف دول العالم، فيما تعد البترا عضواً فاعلاً فيه منذ عام 2017، الأمر الذي أسهم في توسيع شبكة علاقاتها مع أبرز الوجهات والمؤسسات السياحية الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة.



وتأتي المشاركة ضمن جهود سلطة إقليم البترا المستمرة لتعزيز حضور المدينة في المحافل الدولية وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم التنمية السياحية المستدامة والحفاظ على القيمة العالمية الاستثنائية لموقع مدينة البترا الأثرية.





