البترا تنهي عام 2025 بتحسن سياحي وزيادة الزوار الأجانب

الوكيل الإخباري- سجّلت مدينة البترا الأثرية خلال عام 2025 مؤشرات واضحة على تعافٍ تدريجي في القطاع السياحي، تمثّل بارتفاع إجمالي عدد الزوار إلى 582550 زائرا، مقارنة بـ 457215 زائرا عام 2024، بما يعكس عودة الثقة بالمدينة بوصفها وجهة سياحية عالمية.

اضافة اعلان



ووفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ارتفع عدد الزوار الأجانب خلال العام الماضي بنسبة 45 بالمئة، ليصل إلى 373752 زائرا، مشكّلين النسبة الأكبر من إجمالي عدد الزوار.



وسجّل شهر تشرين الأول أعلى عدد من الزوار بواقع 81069 زائرا، فيما شهد شهر كانون الأول نموا لافتا بنسبة 95 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وبنسبة 75 بالمئة مقارنة بعام 2023، ما يعكس تحسّن الحجوزات والبرامج السياحية في نهاية العام.



وتصدّر الأردنيون قائمة الجنسيات بعدد 161490 زائرا، في حين بلغ عدد زوار الرحلات المنتظمة ضمن برنامج «أردننا جنة»، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، 73752 زائرا.



وعلى صعيد السياحة الأجنبية، جاءت الجنسية الأميركية في المرتبة الأولى بعدد 53797 زائرا، تلتها الروسية بـ 32259 زائرا، ثم المملكة المتحدة بـ 28047 زائرا، وفرنسا بـ 26792 زائرا، وإيطاليا بـ 26311 زائرا، وإسبانيا بـ 19690 زائرا، وألمانيا بـ 17782 زائرا، والهند بـ 12793 زائرا، وبولندا بـ 12239 زائرا، وتركيا بـ 9102 زائر، وإندونيسيا بـ 8476 زائرا، وجمهورية كوريا بـ 8078 زائرا، والصين بـ 7949 زائرا، وكندا بـ 7340 زائرا، وأستراليا بـ 6698 زائرا، ورومانيا بـ 6392 زائرا، والمكسيك بـ 6368 زائرا، وهولندا بـ 6062 زائرا، واليابان بـ 5295 زائرا.



وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، إن عودة الحركة السياحية ستسهم في رفد ميزانية السلطة بالموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، ودعم مزوّدي الخدمات السياحية من الأدلاء وجمعيات الرواحل والإبل والفنادق والمطاعم ومحال التحف الشرقية والقطاعات المرتبطة بالسياحة.



وأضاف البريزات أن السلطة واصلت تطوير الخدمات السياحية والبنية التحتية، وتنظيم حركة الزوار داخل الموقع الأثري بما يضمن الحفاظ على خصوصيته وقيمته التاريخية، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة المتوازية مع مختلف القطاعات، من خلال تطوير المسارات السياحية واستحداث مسارات وتجارب جديدة.



وأوضح أن برنامج «البترا ليلًا» شهد تطويرا شاملا خلال العام الماضي، ليقدّم تجربة تليق بالمكانة العالمية للمدينة من خلال العروض الضوئية وتقنيات الهولوغرام والموسيقى، مع رفع عدد أيام البرنامج إلى خمسة أيام أسبوعيا بدلا من ثلاثة.