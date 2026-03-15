"البترا": غرفة عمل مشتركة لإيجاد حلول لأزمة القطاع السياحي

وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في ظل تراجع أعداد الزوار خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى بحث آليات التعامل مع المرحلة الحالية والتخفيف من آثارها على العاملين في القطاع والمنشآت السياحية في الإقليم، حيث تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمل مشتركة تضم ممثلين عن سلطة إقليم البترا والقطاع السياحي، بهدف متابعة تطورات المشهد السياحي أولاً بأول، ووضع حلول وإجراءات عاجلة تسهم في دعم استدامة القطاع السياحي، ومن المقرر أن تستمر غرفة العمل المشتركة في عملها حتى بعد انتهاء الأزمة.
كما ناقش اللقاء جاهزية القطاع السياحي ومدينة البترا في اليوم الأول بعد انتهاء الأزمة الحالية، وآليات التحضير لمرحلة التعافي من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على إعادة تنشيط البرامج السياحية والترويجية، والتواصل مع شركات السياحة العالمية لضمان عودة الرحلات السياحية المنظمة إلى المدينة الوردية في أقرب وقت ممكن.
أخبار متعلقة
-
مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة
-
الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة
-
الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا
-
نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة
-
عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل
-
"أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية
-
الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر في المساجد والمصليات
-
توضيح هام من وزارة الطاقة حول أسعار المحروقات