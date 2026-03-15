"البترا": غرفة عمل مشتركة لإيجاد حلول لأزمة القطاع السياحي

الأحد، 15-03-2026 10:47 م

الوكيل الإخباري-   عقدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الأحد، اجتماعاً تشاورياً موسعاً برئاسة رئيس مجلس المفوضين عدنان السواعير، وبحضور أعضاء مجلس المفوضين وممثلين عن القطاع السياحي في الإقليم، لبحث تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة على الحركة السياحية في مدينة البترا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في ظل تراجع أعداد الزوار خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى بحث آليات التعامل مع المرحلة الحالية والتخفيف من آثارها على العاملين في القطاع والمنشآت السياحية في الإقليم، حيث تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمل مشتركة تضم ممثلين عن سلطة إقليم البترا والقطاع السياحي، بهدف متابعة تطورات المشهد السياحي أولاً بأول، ووضع حلول وإجراءات عاجلة تسهم في دعم استدامة القطاع السياحي، ومن المقرر أن تستمر غرفة العمل المشتركة في عملها حتى بعد انتهاء الأزمة.


كما ناقش اللقاء جاهزية القطاع السياحي ومدينة البترا في اليوم الأول بعد انتهاء الأزمة الحالية، وآليات التحضير لمرحلة التعافي من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على إعادة تنشيط البرامج السياحية والترويجية، والتواصل مع شركات السياحة العالمية لضمان عودة الرحلات السياحية المنظمة إلى المدينة الوردية في أقرب وقت ممكن.

 
 


