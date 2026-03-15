"البترا": غرفة عمل مشتركة لإيجاد حلول لأزمة القطاع السياحي

الوكيل الإخباري- عقدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الأحد، اجتماعاً تشاورياً موسعاً برئاسة رئيس مجلس المفوضين عدنان السواعير، وبحضور أعضاء مجلس المفوضين وممثلين عن القطاع السياحي في الإقليم، لبحث تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة على الحركة السياحية في مدينة البترا.

اضافة اعلان



وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في ظل تراجع أعداد الزوار خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى بحث آليات التعامل مع المرحلة الحالية والتخفيف من آثارها على العاملين في القطاع والمنشآت السياحية في الإقليم، حيث تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمل مشتركة تضم ممثلين عن سلطة إقليم البترا والقطاع السياحي، بهدف متابعة تطورات المشهد السياحي أولاً بأول، ووضع حلول وإجراءات عاجلة تسهم في دعم استدامة القطاع السياحي، ومن المقرر أن تستمر غرفة العمل المشتركة في عملها حتى بعد انتهاء الأزمة.