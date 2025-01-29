"البترول الأردنية" تصدّر 5000 طن من الغاز المسال إلى سوريا

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الوكيل الإخباري- كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية حسن الحياري عن تصدير 500 طن من الغاز البترولي المسال يوميًا إلى سوريا، وذلك لمدة عشرة أيام. اضافة اعلان





تصريحات الحياري جاءت خلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة النيابية، بحضور ممثلين عن المصفاة وخبراء من قطاع الطاقة، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالطاقة النفطية.



وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الأردن للأشقاء في سوريا وفقاً للحياري ، والمساهمة في تلبية احتياجات المنشآت التي تعتمد على الغاز البترولي المسال لضمان استمرارية أعمالها، في ظل الظروف التي تمر بها الجارة الشمالية.