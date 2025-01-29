"البترول الأردنية" تصدّر 5000 طن من الغاز المسال إلى سوريا

تصريحات الحياري جاءت خلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة النيابية، بحضور ممثلين عن المصفاة وخبراء من قطاع الطاقة، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالطاقة النفطية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الأردن للأشقاء في سوريا وفقاً للحياري ، والمساهمة في تلبية احتياجات المنشآت التي تعتمد على الغاز البترولي المسال لضمان استمرارية أعمالها، في ظل الظروف التي تمر بها الجارة الشمالية.
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