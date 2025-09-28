الأحد 2025-09-28 07:32 ص
 

الأحد، 28-09-2025 06:59 ص
الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم  من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا اضافة اعلان
 
 
الوفيات وفيات الأحد 28-9-2025

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح السبت، 76.30 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 73.80 دينارا لجهة الشراء. وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها الن

اقتصاد محلي 76.30 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الاحد

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر

فلسطين بريطانيا: المجتمع الدولي على وشك التوصل لاتفاق سلام بغزة

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

جامعة اليرموك

أخبار محلية اعلان صادر عن جامعة اليرموك

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

ارشيفية

فلسطين استشهاد 8 بقصف إسرائيلي على منزل بالنصيرات



 
 





