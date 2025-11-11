الثلاثاء 2025-11-11 07:59 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإعلامي محمد الوكيل
الثلاثاء، 11-11-2025 06:59 ص
الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم  من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا اضافة اعلان
 
 
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12، وفي مرتفعات الشراة 24 - 11، وفي مناطق البادية 28 - 10، وفي مناطق ال

